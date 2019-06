Rusland is begonnen met het vrijlaten van een groep van bijna honderd walvisachtigen die in het uiterste oosten van het land gevangen worden gehouden in kleine kooien, meldt het Russische staatsmedium Interfax donderdag.

Internationaal was veel commotie ontstaan over de behandeling van de dieren bij de havenstad Nachodka. Russische media spraken over een "walvissengevangenis".

De Russische vicepremier Aleksej Gordejev zei dat de walvissen teruggaan naar waar zij werden gevangen. Het project dat gefaseerd wordt uitgevoerd gaat zo'n vier maanden duren.

"We hebben het verstandige besluit genomen op aanbeveling van wetenschappers om de dieren terug te brengen naar hun natuurlijke habitat waar ze gevangen zijn", zei de minister die sprak op de jaarlijkse vraag- en antwoordsessie van de Russische president Vladimir Poetin.

'Gevangenissen' leidden internationaal tot kritiek

De benarde toestand van de tien gevangen orka's en 87 witte dolfijnen, die in een baai bij de haven van Nakhodka worden vastgehouden, leidde tot internationale verontwaardiging.

De Russische veiligheidsdienst FSB liet eerder dit jaar weten dat vier betrokken bedrijven strafrechtelijk worden vervolgd. Die zouden de visserijwetgeving hebben overtreden. Het was de bedoeling de dieren te verkopen, bijvoorbeeld aan dolfinaria en Chinese kopers.