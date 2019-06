Voor het eerst sinds de terugkeer van de wolf begin dit jaar in Nederland zijn er jonge wolven gezien op de Veluwe, meldt de provincie Gelderland woensdag. Daarmee heeft ons land voor het eerst in twee eeuwen weer een in het wild geboren wolvenroedel.

In een video zijn drie wolvenwelpen "op verkenning in de natuur" te zien. De dieren zijn gefilmd in het noordelijke deel van de Veluwe. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk om vijf jonge wolven gaat.

De ouders van de jongen zijn vermoedelijk al sinds februari bij elkaar. De kans was reëel dat de dieren gepaard hadden of mogelijk al jonge wolven hadden gekregen, maar bewijs daarvoor ontbrak tot nu toe nog.

De plek waar de videobeelden zijn gemaakt, wordt niet bekendgemaakt. De provincie wil hiermee voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de jonge dieren.

Afgelopen maanden al zes wolven gezien in Nederland

Het vrouwtje heeft zich samen met nog een ander vrouwtje officieel gevestigd in ons land, bleek begin deze maand uit onderzoek van Wageningen Environmental Research. De vestiging van het mannetje is nog niet officieel. Daarvan is pas sprake als een wolf minimaal zes maanden achtereen in hetzelfde gebied verblijft.

In Nederland zijn in de maanden februari, maart en april zes verschillende wolven gezien. De zes waargenomen wolven verbleven op de Veluwe, elders in de provincie Gelderland en in de provincies Drenthe en Limburg. Het gaat om vier vrouwtjes en een mannetje.

Het geslacht van de wolf waarvan eind maart sporen zijn gevonden in Limburg is onbekend. Het genomen monster was van een te slechte kwaliteit om het geslacht kunnen te vaststellen.

Over tien jaar mogelijk meerdere roedels in Nederland

Hoe de populatie wolven zich de komende jaren in Nederland gaat ontwikkelen, valt volgens Natuurmonumenten moeilijk te voorspellen. Maar als de terugkeer de komende jaren voorspoedig verloopt, leven er volgens de organisatie over tien jaar meerdere roedels in Nederland.

Natuurmonumenten vindt de wolf een verrijking voor de Nederlandse natuur, maar stelt ook te begrijpen dat niet iedereen enthousiast is over de komst van het roofdier.

Zo leidt de terugkeer van de wolf onder meer tot zorgen bij schapenhouders. Zij zijn bang dat hun vee slachtoffer wordt van het roofdier. Deskundigen van Wolven in Nederland zeggen echter dat wolven alleen op schapen jagen als ze door verschillende gebieden zwerven. Zodra ze zich in een natuurgebied vestigen, gaan ze grotendeels op wild jagen.

Om dezelfde reden als veehouders is Nationaal Park De Hoge Veluwe niet te spreken over de komst van de wolf. Het dier zou moeflons (een schapensoort) kunnen opeten.

De provincie Gelderland heeft een wolvencommissie ingesteld met dierenhouders en natuurbeheerders, die gaat nadenken over maatregelen en een preventieplan.