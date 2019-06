Een negen uur durende vlucht op maandag van Venetië naar New York is voor passagiers van een United Airlines-vlucht uitgelopen tot een 'huiveringwekkende' ervaring. Een kolonie mieren bleek in de tas van een van de vliegreizigers te zitten en verspreidde zich snel na het opstijgen.

Een van de passagiers, Charlotte Burns, zag de eerste mieren over haar stoelbekleding kruipen tijdens het taxiën van het vliegtuig. Cabinepersoneel sommeerde haar te gaan zitten zodat het toestel kon opstijgen.

Tijdens de vlucht zagen Burns en andere passagiers steeds meer insecten in het vliegtuig rondkruipen, waarna een reiziger besloot de bagageruimte te controleren.

De mieren bleken uit een tas van een mannelijke reiziger te komen. Hij opende zijn tas in zijn stoel waarna de insecten alle kanten opschoten. Een stewardess probeerde de verspreiding met een natte doek tegen te gaan, maar dat bleek ineffectief.

De Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines bevestigt de informatie van Burns, maar geeft aan dat de tas tijdens de vlucht naar een afgezonderde locatie in het vliegtuig is gebracht om overlast te verminderen.

Het toestel is na de landing in New York buiten gebruik gesteld. Om het toestel 'insectvrij' te maken, is de hulp van een specialist ingeroepen.