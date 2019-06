De dierentuin in de Amerikaanse stad Denver heeft deze week vol trots een homoseksueel flamingokoppel aan het publiek gepresenteerd. De roze dieren hebben de namen van de iconische homoseksuele zangers Freddie Mercury en Lance Bass gekregen.

De vogels zijn al sinds 2014 samen, maar waren nog nooit als officieel lhbt-koppel aan het publiek 'geout'.

De verzorgers in de dierentuin ontdekten dat de twee mannetjes elkaar leuk vonden toen zij zagen dat het tweetal een paringsdans uitvoerde. De twee mannetjes hebben samen ook een nestje gebouwd.

De Denver Zoo heeft Freddie en Lance officieel aangesteld tot 'surrogaatouders'. Als een flamingo om wat voor reden ook niet in staat is voor haar eigen ei te zorgen, wordt het toegewezen aan het nest van de twee gay dieren.

Freddie woont al sinds eind jaren zeventig in de dierentuin in Denver. Lance kwam in 2001 naar Denver toe, uit een dierentuin in Chili waar hij werd geboren.

De échte Lance Bass, die bekend werd als zanger in de boyband *NSYNC, reageerde op Facebook euforisch op het nieuws.

Homoseksualiteit in dierenrijk is geen nieuw fenomeen

De Denver Zoo presenteerde de twee homoflamingo's aan het publiek ter gelegenheid van de pride-maand; in juni wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de rechten van lhbt's.

Het was al langer bekend dat homoseksualiteit in het dierenrijk regelmatig voorkomt. Een onderzoek wees in 2015 uit dat onder meer onder apen en albatrossen exemplaren zijn die hun hele leven lang met een partner van hetzelfde geslacht leven.

De oudste schildpad ter wereld bleek gay te zijn

De oudste schildpad ter wereld, de 186-jarige Jonathan op het eiland Sint-Helena, bleek in 2017 al ruim 26 jaar een relatie met een andere mannetjesschildpad te onderhouden. De opzichters ontdekten pas na 25 jaar waarom de dieren, hoewel ze elke week seks hadden, geen jongen kregen: Jonathans partner Frederica bleek een man te zijn.

Eind 2018 meldde een dierentuin in Sydney dat een homoseksueel pinguïnkoppel samen een ei had uitgebroed. Het ei werd aan de pleegouders toevertrouwd nadat zij eerst met een nep-ei hadden bewezen klaar te zijn voor het ouderschap.