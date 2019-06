De eerste zoogdieren op de Marker Wadden zijn vrijdag waargenomen, zo meldt Natuurmonumenten na een telling. Hoewel de waddeneilanden in het Markermeer nog in aanleg zijn, leven er al vier soorten vleermuizen.

Negentig vrijwilligers, onder wie vogelaars en insectenkenners, hebben vrijdag alle planten- en diersoorten op de eilandengroep geteld. Volgens Natuurmonumenten is de biodiversiteit er nu al enorm.

De waargenomen zoogdieren zijn de gewone dwergvleermuis, de kleine dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. De aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis is "heel bijzonder", stelt de natuurbeschermingsorganisatie. Het dier zit normaal meestal in gebouwen.

Ook hebben de onderzoekers vijftig verschillende vogelsoorten en 120 plantensoorten geteld en zijn er veel verschillende soorten insecten en bloemen gezien. Duikers hebben verder kranswieren aangetroffen, wat een goed teken is voor de kwaliteit van het water.

Duikers onderzoeken het leven in het water. (Foto: Rene Koster)

Marker Wadden moet biodiversiteit verbeteren

Het hoofdeiland van de Marker Wadden is sinds september vorig jaar te bezoeken. De vijf eilanden zijn aangelegd met slib uit het Markermeer en moeten de biodiversiteit in de regio verbeteren. Tegelijkertijd wordt zo ook het water in het meer schoner.

Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en wordt uitgevoerd samen met Rijkswaterstaat. De aanleg is in 2016 gestart en zal nog tot en met volgend jaar duren. Het nieuwe natuurgebied wordt 750 hectare groot.