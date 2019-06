Het aantal wolven groeit snel in Frankrijk. Het Franse bureau voor de jacht en dieren in het wild (ONCFS) meldt dat het aantal volwassen wolven in het land nu ongeveer 530 is, honderd meer dan een jaar geleden.

Inmiddels zijn er zo veel wolven dat de soort zichzelf in stand kan houden. Daarmee is de drempel van de zogenoemde 'demografische leefbaarheid' overschreden.

Volgens het wolvenplan dat vorig jaar van kracht werd, zou die drempel pas in 2023 worden bereikt.

Door de snelle groei van de wolvenpopulatie moeten de maatregelen die de regering heeft gepresenteerd mogelijk worden aangepast. Zo komt er wellicht toestemming om een groter percentage wolven te doden.

Zes wolven gezien in Nederland

Zes wolven zijn sinds februari gezien in Nederland, meldde Wageningen Environmental Research maandag in een nieuw onderzoek. De dieren verbleven op de Veluwe, elders in de provincie Gelderland en in de provincies Drenthe en Limburg.

Twee van die wolven hebben zich officieel in Nederland gevestigd. Hiervan is sprake wanneer een wolf minimaal zes maanden achtereen in hetzelfde gebied verblijft. In het geval van deze twee wolven is dat gebied de Veluwe.