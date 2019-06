De grote vos lijkt zich voor het eerst in dertig jaar weer voort te planten in Nederland. Op verschillende plekken zijn rupsen van deze zeldzame vlinder gevonden, zo meldt De Vlinderstichting donderdag.

Vorig jaar werd de oranjebruine vlinder al vaak in Nederland gezien, maar afgelopen mei en deze maand zijn op zes verschillende plaatsen rupsen van de grote vos gevonden.

De grote vos kwam vorige eeuw in zeer kleine aantallen voor in Nederland,

en dan met name in Zuid-Limburg. Maar sinds 1980 is ook die populatie

gestaag gekrompen. In 1998 werd voor het laatst een rupsennest gevonden.

Volgens Chris van Swaay van De Vlinderstichting kwam het nieuws over de voortplanting van de grote vos niet als een grote verrassing. "De soort is de afgelopen jaren al veel gezien, maar door de langdurige oostenwind van vorig jaar is hij massaal het land ingewaaid. Het was dus wachten op het moment."

Vier stippen op de voorvleugel

"De grote vos is duidelijk groter dan de kleine vos die mensen gewend zijn. En op de voorvleugel staan vier stippen", legt Van Swaay uit. De kleine vos is jarenlang de gewone soort in Nederland, zegt hij. "Maar die doet het al jaren slecht. Het zou zomaar kunnen dat de grote vos talrijker gaat worden dan de kleine vos."

De komende weken zijn de rupsen van de grote vos te vinden op bomen en struiken die op een beschutte plek groeien. De rupsen zijn te herkennen aan de combinatie van vertakte oranje stekels en een blauwzwarte kleur, afgewisseld met oranjebruine lengtestrepen. Net als die van de kleine vos, leven deze larven in groepen van tientallen tot enkele honderden rupsen.

Dit jaar genieten van de grote vos

In maart kwam De Vlinderstichting nog met het nieuws dat de

vlinderpopulatie in ons land sinds 1980 met minstens 84 procent is

afgenomen door klimaatverandering. "Parallel daaraan zie je dat soorten die van warmte houden zich uitbreiden", zegt De Swaay. "De grote vos is er daar een van."

"Over een paar weken komen de vlinders uit en dan heb je groepjes vlinders rondhangen. Dat is heel bijzonder bij deze soort die normaal heel solitair is", zegt De Swaay. En volgens hem moeten we dit jaar maar genieten van de grote vos. "Als we een kwakkelzomer krijgen met veel westenwind, dan heb je kans dat hij volgend jaar weer weg is."