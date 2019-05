Zes herten bij de Japanse stad Nara zijn de afgelopen maanden gestorven doordat ze kilo's plastic in hun maag hadden. De herten zijn een belangrijk onderdeel van het toerisme in de stad, waar jaarlijks zo'n twee miljoen bezoekers op afkomen.

De nationaal beschermde herten lopen vrij rond in de stad en zijn vrij tam. Toeristen kunnen ze speciale crackers voeren. Sommige herten krijgen zoveel voedsel binnen, dat ze nog amper op hun benen kunnen staan.

Echter zien de dieren niet het verschil tussen voedsel en plastic. Als een hert eenmaal plastic binnenkrijgt, wordt het proces van herkauwen verstoord en krijgt het dier geen nieuw voedsel meer binnen.

Een dierenarts probeerde in maart een zeventien jaar oude, zwaar vermagerde hinde te voeren. Het dier weigerde te eten en stierf een dag later. Na autopsie bleek dat het dier 3,2 kilo plastic in haar maag had. De vijf andere overleden herten hadden ook kilo's plastic doorgeslikt, de grootste hoeveelheid was 4,3 kilo.

Dierenwelzijnsorganisaties roepen toeristen op voorzichtiger te zijn en geen afval achter te laten.