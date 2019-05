GaiaZOO in Kerkrade kreeg er in één klap vierhonderd flamingo's bij. Daarmee is de dierentuin nu in het bezit van de grootste groep flamingo's die in een Europese dierentuin te bewonderen is. De flamingo's zijn sinds dinsdag te bezichtigen.

Alleen in dierentuinen in Singapore en Dubai zijn meer flamingo's bij elkaar te zien.

De roze vogels namen maandagavond hun intrek in hun nieuwe buitenverblijf, een enorme volière van 3.000 vierkante meter. Volgens GaiaZOO bevalt het groene en waterrijke gebied de flamingo's uitstekend. De elegante dieren kunnen ook naar binnen als ze dat willen.

De dieren leven al 25 jaar bij elkaar en zijn afkomstig uit een vogelpark in Duitsland, waar ze hun verblijf waren ontgroeid. De flamingo's zijn volgens de dierentuin zo'n 1,5 meter groot.

De flamingo's in de Zuid-Limburgse dierentuin zijn te bekijken vanuit de SavannaLodge, een horecagelegenheid die ook uitzicht biedt op giraffen, struisvogels, springbokken en Afrikaanse wilde honden.

Flamingo's leven samen met andere vogels

Grote flamingo's leven van nature in grote groepen in ondiep water. Ze leven vaak ook samen met andere vogelsoorten, zoals koereigers, knobbeleenden en hadada-ibissen. Die vogelsoorten worden daarom ook aan de volière toegevoegd, aldus GaiaZOO.

Flamingo's eten algen en kleine kreeftachtigen. De vogels hebben hun karakteristieke roze verenkleed te danken aan de kleurstof in hun voedsel.