Een Duitse automobilist hoeft geen boete te betalen voor te hard rijden. De politie kon de man niet identificeren omdat op het moment dat een camera hem flitste een witte duif exact voor zijn gezicht langs vloog.

In Duitsland moeten automobilisten met hun gezicht worden gefotografeerd om bekeurd te worden, meldt BBC. Door de 'interventie' van de duif was de hardrijder niet te herkennen op de foto van de politiepaal.

FDe man reed 54 kilometer op een weg waar hij maar 30 kilometer per uur mocht rijden. Het voorval vond afgelopen week plaats op een weg bij de stad Viersen, vlakbij de grens tussen Duitsland en Limburg. De boete voor de overtreding was 105 euro geweest.

In een verklaring op Facebook stelt de politie van Viersen dat de 'Heilige Geest' zich met de kwestie had bemoeid. In het christendom staat de witte duif symbool voor de Heilige Geest, oftewel de Geest van God die volgens de Bijbel mensen wijst op hun zonden of gelovigen helpt een rechtschapen leven te leiden.

Het is de tweede Duitse duif die deze maand wordt geflitst

"We hebben de boodschap begrepen en zullen de overtreder dit maal met rust laten", schrijft de politie op Facebook. "Maar we hopen ook dat de automobilist dit teken van boven begrijpt en zich de volgende keer netjes aan de regels houdt."

Ook stelt de politie dat de duif eigenlijk ook een bekeuring had moeten krijgen voor te hard vliegen. Het is al de tweede maal deze maand dat een duif in Duitsland wordt vastgelegd door een flitspaal. In de Duitse stad Bocholt, in de staat Noordrijn-Westfalen, werd begin mei een duif op de plaat gezet die 45 kilometer per uur vloog.