De laatste mannelijke Sumatraanse neushoorn in Maleisië is overleden. Dit melden meerdere organisaties die zich bekommeren om het welzijn van de diersoort maandag.

De doodsoorzaak van neushoorn Tam moet nog worden onderzocht, maar de eerste bevindingen zouden uitwijzen dat hij complicaties bij zijn nieren en lever had.

Er is nog één Sumatraanse neushoorn in Maleisië, een vrouwtje genaamd Iman. Zij leeft, net als Tam deed, in gevangenschap.

De Sumatraanse neushoorn is de enige Aziatische neushoorn met twee hoornen. Volgens schattingen zijn er slechts tachtig in leven in het wild vanwege de handel in hoorns en doordat mensen zijn natuurlijke habitat bedreigen.

De dood van Tam is een klap voor de diersoort: de laatste vijftien jaar hebben volgens het Wereld Natuur Fonds slechts twee vrouwtjes een kalf gekregen.