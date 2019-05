De Japanse kuifibis is woensdag geherintroduceerd in Zuid-Korea. De autoriteiten in het Aziatische land hebben veertig van deze zeer zeldzame vogels vrijgelaten, veertig jaar nadat het dier uitstierf in het land.

De Japanse kuifibis heeft een bedreigde status volgens de zogeheten rode lijst van de internationale natuurorganisatie IUCN.

De vogels zijn volgens persbureau Yonhap in Zuid-Korea voor het laatst gezien in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Dit was in 1979, toen de zone werd ingericht.

Twee jaar later leefde in Japan nog maar één Japanse kuifibis. Later dat jaar werden zeven Japanse kuifibissen ontdekt in de Chinese provincie Shaanxi. Door ze te fokken is de populatie toegenomen tot enkele duizenden.

Veertig Japanse kuifibissen zijn vrijgelaten in Zuid-Korea. (Foto: AFP)

China geeft Japanse kuifibissen aan Zuid-Korea

China heeft sinds 2008 meerdere Japanse kuifibissen aan Zuid-Korea gegeven. Sindsdien proberen de Zuid-Koreanen het dier te herintroduceren in de eigen natuur. Woensdag was het zover.

De Japanse kuifibissen zijn vrijgelaten in de zuidelijke provincie Gyeongsangnam-do. De vogels, voorzien van gps-zenders, leefden hiervoor met 363 andere soortgenoten in het Crested Ibis Restoration Center in Changnyeong County.

Ook in Japan zijn de vogels met hulp van China in het wild geherintroduceerd.