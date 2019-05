Het eerste ei uit een ooievaarsnest dat ongeveer twee weken geleden werd beschoten in het Overijsselse De Lutte is vrijdag uitgekomen, zo meldt dagblad De Stentor.

Het ei is een van de vier eieren die na de beschieting door Vogelwerkgroep Losser uit het ooievaarsnest in De Lutte werden gehaald. Het broedsel werd naar een broedmachine bij een ooievaarsopvang in Herwijnen gebracht.

Het ooievaarsnest werd begin mei beschoten. Het mannetje overleefde de beschieting niet, maar het vrouwtje wel.

De paal waarop het nest van de ooievaars bevestigd was, werd gemaakt door ProRail. ProRail meldde op Twitter dat het "speciaal een nestpaal had gebouwd, waarop de vogels rustig konden broeden". De spoorinfrastructuurbeheerder zei ook aangifte te gaan doen.

De ooievaar is een beschermde diersoort. Het opzettelijk storen, vangen en doden is dus bij wet verboden. Ooievaars leven over het algemeen dicht bij mensen en nestelen zich het liefst op plekken die door mensen zijn gecreëerd.

Ooievaars leggen één keer per jaar eieren, in april. Ze broeden meestal op hoge plekken, zoals telefoonpalen, bomen en schoorstenen. Per nest leggen de vogels ongeveer drie tot vijf eieren, die tot 34 dagen worden bebroed.