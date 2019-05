Een Maleise beer in Burgers' Zoo is deze maand bevallen van twee jongen. Geboortes van Maleise beren zijn erg zeldzaam in Europa en belangrijk voor het Europese fokprogramma, stelt de Arnhemse dierentuin.

Er zijn nog nooit eerder Maleise beren geboren in Nederland. Voor de geboorte van de tweeling heeft Burgers's Zoo een speciaal ontworpen kraamverblijf gebouwd.

Maleise beren worden blind en kaal geboren. Ze zijn volledig afhankelijk van hun moeder. "Om die reden hebben wij de eerste kritieke dagen afgewacht en moeder en de tweeling volledig met rust gelaten", aldus de dierentuin. Ook de komende tijd blijft spannend.

De moeder woont sinds 2008 in Burgers' Zoo. Zij kwam toen samen met een ander vrouwtje vanuit de dierentuin in het Duitse Keulen. Vorig jaar hebben de verzorgers een mannetje geïntroduceerd, als onderdeel van het Europese fokprogramma.

De jongen kwamen na een dracht van drie maanden in de nacht van 6 op 7 mei ter wereld. Burgers' Zoo meldt nog niet wanneer de tweeling te zien is voor bezoekers van het park.

Fokken van Maleise beer niet makkelijk

Bij het Europese fokprogramma zijn in totaal 38 Maleise beren betrokken. "Voor veel diersoorten verlopen de Europese fokprogramma's zeer voorspoedig, maar bij Maleise beren is dit helaas niet het geval", meldt Burgers' Zoo. Dit komt mede doordat de beren relatief oud zijn en ruim twee derde vrouwelijk is.

De kwetsbare berensoort komt oorspronkelijk alleen voor in de regenwouden van Zuidoost-Azië. De Maleise beer staat ook wel bekend als de honingbeer.