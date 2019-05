Dierenartsen hebben in Nieuw-Zeeland een hersenoperatie uitgevoerd op een kakapo-papegaai, meldt de BBC.

De papegaai, 56 dagen oud, had een gat in zijn schedel. Het kuiken werd uitgebroed op Codfish Island in het zuiden van Nieuw-Zeeland en werd verzorgd door het Kakapo Recovery Team die een ongewone knobbel op zijn schedel opmerkten.

Vervolgens werd de vogel door de nationale luchtvaartmaatschappij van het land naar het Wildbase Hospital gebracht, waar de operatie plaatsvond.

Volgens de directeur van het ziekenhuis professor Brett Gartrell, zit er slechts een dunne laag weefsel tussen de hersenen van het kuiken en de buitenwereld. "In de vogelgeneeskunde is een dergelijke operatie nog nooit geprobeerd"

De kakapo is de enige niet-vliegende papegaai in de wereld

De kakapo-papegaai is een bedreigde diersoort; er zijn er nog maar 144 van. De soort, afkomstig uit Nieuw Zeeland, slinkt in aantal door stroperij, habitatverlies en vangst door roofdieren.

Het is de enige niet-vliegende papegaai in de wereld en heeft een nachtelijk ritme. Ook is het de vogel die de hoogste leeftijd kan bereiken van alle vogels. De gemiddelde levensduur ligt rond de negentig jaar. De kakapo is tussen de 50 en 63 centimeter lang en tot 3,5 kilogram zwaar.