Bij meerdere honden van een Nederlandse fokker is de ongeneeslijke hondenziekte brucellose aangetroffen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag naar aanleiding van vragen van de Volkskrant. Het gaat voor zover bekend om de eerste recente besmetting van in Nederland geboren honden.

Het is onduidelijk om hoeveel honden het precies gaat. De NVWA laat wel weten dat het een fokkerij betreft met meerdere dieren, waar "enkele nesten per jaar worden gefokt". De betreffende kennel is geblokkeerd en er zijn maatregelen genomen om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

De toezichthouder probeert momenteel in contact te komen met mensen die bij de fokker een hond hebben gekocht. Ook zullen alle dierenartsen in Nederland een waarschuwingsbrief van de toezichthouder krijgen.

De ziekte is geconstateerd bij een hond uit Rusland die ernstige rugklachten had. Na onderzoek bleken meerdere honden van verschillende rassen en hun nageslacht besmet met de bacterie die de ziekte veroorzaakt.

'Dieren worden door ziekte beperkt in het welzijn'

Brucellose is niet dodelijk, maar de honden kunnen er niet van genezen. Volgens de NVWA worden de dieren door de ziekte "ernstig beperkt in het welzijn". Daarom is besloten alle besmette honden te laten inslapen.

In 2017 werd de ziekte ook al geconstateerd bij een aantal honden afkomstig uit Oost-Europese landen, maar de bacterie is toen niet overgedragen aan nieuwgeboren honden.

Ziekte in zeldzame gevallen overdraagbaar van dier op mens

De bacterie Brucella canis wordt bij honden onder andere overgedragen via sperma, speeksel en de placenta. De dieren kunnen rug- en nekpijn krijgen als gevolg van de ziekte en uiteindelijk kunnen onder meer onvruchtbaarheid en problemen met de ontlasting optreden. Daarnaast is er een zeer grote kans op een miskraam tijdens de dracht.

De ziekte kan in zeer zeldzame gevallen ook worden overgedragen van dier op mens. Volgens de toezichthouder zijn er in de literatuur van de laatste vijftig jaar maar een aantal gevallen bekend.

Er zijn tot nu toe in Nederland dan ook geen meldingen binnengekomen. "Ook niet bij mensen die intensief contact hadden met de besmette honden", laat de NVWA weten.