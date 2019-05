De politie is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor vier losgebroken lama's in de Zuid-Hollandse plaats Hendrik-Ido-Ambacht. De dieren waren ontsnapt uit de circustent van Circus Bolalou. Het circus gaat aangifte doen.

Rond 4.00 uur zagen surveillerende politieagenten het viertal in het dorp genieten van hun vrijheid.

Na een controle kwamen ze erachter dat de dieren waren ontsnapt uit de circustent in het dorp. Meerdere collega's en medewerkers van het circus waren nodig om de lama's te vangen en te begeleiden naar hun stal.

Ook vier pony's en een paard, die eveneens ontsnapt waren, konden ingesloten worden. Dat was op tijd voor de eerste voorstelling van het circus op woensdag.

Circus doet aangifte bij de politie

Circusdirecteur Steffie Rutten denkt dat de dieren zijn vrijgelaten en doet aangifte bij de politie. "Het hek gaat niet zomaar open", legt ze uit. "Bovendien zijn er vernielingen aangericht."

Rutten weet niet in welke hoek zij de daders moet vinden. Er zijn geen pamfletten of leuzen achtergelaten. "Het zouden jongeren kunnen zijn, maar ook dierenactivisten." De politie houdt het circusterrein de komende dagen extra in de gaten.