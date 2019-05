Een Mongolisch echtpaar is overleden aan de gevolgen van builenpest na het eten van de ongekookte nieren van een dode marmot. Vanwege het incident is de hele regio in quarantaine geplaatst.

Een handvol toeristen in de westelijke provincie Bayan-Ulgii kan door de maatregel niet weg, meldt de Britse krant The Guardian dinsdag.

Er zijn geen andere gevallen van builenpest bekend, maar de lokale overheid wil geen enkel risico nemen. Het gaat om een regio in het westen van het land, een gebied aan de grens met Rusland en China. Voor zover bekend zijn er momenteel geen Nederlanders in het gebied.

Het echtpaar maakte deel uit van de Kazachse minderheid in het land. Veel inwoners geloven dat het eten van organen van marmotten goed is voor de gezondheid.

De builenpest leidde in de middeleeuwen tot miljoenen doden

De Mongolische autoriteiten hebben al vaker gewaarschuwd dat dit juist gevaarlijk kan zijn. Het eten van rauw marmottenvlees kan de pestbacterie overdragen op mensen. Hierdoor zijn de afgelopen jaren al meerdere inwoners overleden.

Door de builenpest of 'Zwarte Dood' zijn in de middeleeuwen miljoenen mensen in Europa, Azië en het Midden-Oosten omgekomen.

Als een patiënt snel een antibioticakuur krijgt, is de ziekte goed te behandelen. Maar als er niet wordt ingegrepen, kan de pest binnen enkele dagen fataal zijn.