Vogelwerkgroep Losser heeft maandag vier eieren uit een ooievaarsnest in het Overijsselse dorp De Lutte gehaald. Het broedsel is naar een broedmachine bij een ooievaarsopvang in Herwijnen gebracht, omdat de ooievaar die op dat nest zat te broeden is doodgeschoten.

Vogelwerkgroep Losser heeft de eieren weggehaald, zodat het vrouwtje - die de beschieting in nacht van vrijdag op zaterdag wel heeft overleefd - weer op krachten kan komen. Zij zat namelijk al zeventig uur onafgebroken op het nest.

"Als we de eieren laten liggen, blijft het vrouwtje wachten tot ze wordt afgelost. Hierdoor kan ze mogelijk overlijden door uithongering en dat willen we voorkomen", zei Sander Wansing van de Vogelwerkgroep Losser tegen RTV Oost.

De politie vermoedt dat er met een jachtgeweer geschoten is, maar tast verder nog in het duister.

Nestpaal is gemaakt door ProRail

De paal waarop de ooievaar broedde, is gemaakt door ProRail. Op Twitter meldt ProRail "speciaal een nestpaal" te hebben gebouwd, zodat de vogels "rustig konden broeden". Tevens meldde de beheerder van het spoorwegnet aangifte te doen.

De ooievaar is een beschermde diersoort. Het opzettelijk storen, vangen en doden van ooievaars is dus bij wet verboden. De vogels leven over het algemeen dicht bij mensen en nestelen zich het liefst op plekken die door mensen zijn gecreëerd.

Ooievaars leggen één keer per jaar eieren. Ze broeden meestal op hoge plekken zoals telefoonpalen, bomen en schoorstenen. De vogels leggen per nest ongeveer drie tot vijf eieren. De ooievaars broeden tot 34 dagen.