De Siberische tijger Angara is donderdag in Safaripark Beekse Bergen bevallen van drie jongen: Aida, Radames en Amneris. Het is het eerste nestje van de bedreigde diersoort sinds 2008, meldt het safaripark vrijdag.

De tijgers maken het goed, aldus Beekse Bergen. De jongen zijn vernoemd naar de hoofdpersonen uit het openluchtconcert Aida in Concert, dat in juni zal plaatsvinden in Den Bosch.

"De geboorte van de drie jonge tijgers is voor Beekse Bergen een speciaal moment. We zijn ontzettend trots en kunnen niet wachten tot de hele familie zichtbaar is voor onze bezoekers", zegt Rens Willemsen van Beekse Bergen.

Moeder Angara en tijger Yarko, die haar gedekt heeft, zijn twee jaar geleden naar het safaripark verhuisd in het kader van een Europees fokprogramma.

Er leven naar schatting nog ongeveer vijfhonderd Siberische tijgers in het wild in Azië. Daarnaast leven er vijfhonderd verspreid over de wereld in verschillende dierenparken, waarvan driehonderd in Europa.