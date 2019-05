Een sinds vrijdag vermiste koe is weer terecht. Het dier genaamd Jacoba verdween vanaf boerderij Dendoel in het Zeeuwse Arnemuiden en was sindsdien spoorloos.

Donderdag meldde de politie via Twitter dat Jacoba was aangetroffen in een sloot in Arnemuiden, in de buurt van haar eigen weiland. De koe verkeert in goede gezondheid.

De boerderij plaatste afgelopen week nog een oproep op Facebook met de vraag of iemand hun koe had gezien. "Dit hebben we nog niet vaak meegemaakt. Sinds gisterenmiddag zijn we een koe kwijt. We hebben overal gezocht, maar ze is nergens te vinden. Ze draagt het oormerk 1321."

Donderdag geeft de boerderij op dezelfde Facebook-pagina aan "ontzettend blij en dankbaar" te zijn dat koe Jacoba is aangetroffen. "Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken/zoeken!"

Hoe de koe kon ontsnappen, is nog onduidelijk.