In de arctische wateren van Noorwegen is vorige week een beloega met een strak harnas om zijn lichaam aangetroffen. Mogelijk is het dier ontsnapt uit een Russische militaire basis, suggereren verschillende Noorse deskundigen.

Noorse vissers legden hun ontmoeting met het zeezoogdier op video vast, schrijft AP. Op de beelden is te zien hoe de beloega, ook wel witte dolfijn of witte walvis genoemd, nieuwsgierig langs de boot zwemt en zich laat aaien door de vissers.

Vervolgens springt een van de vissers in het water om de beloega te bevrijden van het harnas, wat ook gelukt is. Toen de vissers het harnas bestudeerden, zagen zij de woorden 'Equipment St. Petersburg' (uitrusting Sint-Petersburg) staan aan de binnenkant van het tuig. Ook bevatte het harnas een houder voor een camera.

De Noorse marinebioloog Audun Rikardsen denkt dat het "zeer waarschijnlijk is dat de Russische marine in Moermansk" erbij betrokken is. In die stad zijn grote militaire faciliteiten gevestigd.

Militair trainingsprogramma voor dolfijnen

Noorse deskundigen weten niet waarvoor het zoogdier is opgeleid of waar de Russen het dier voor gebruikten. Zowel bij Noorse als Russische wetenschappers zijn geen experimenten bekend met beloega's, aldus Rikardsen.

Het is niet bekend of Rusland walvissen of dolfijnen inzet voor militaire doeleinden. De voormalige Sovjet-Unie had vroeger bij een basis in Sebastopol, een stad op de Krim, wel een volwaardige trainingsprogramma voor dolfijnen. Tijdens de Koude Oorlog leerden de Russen de dieren te zoeken naar mijnen en het plaatsen van explosieven.

Na de Koude Oorlog werd de basis op Sebastopol gesloten, maar onbevestigde bronnen melden dat die faciliteit sinds de annexatie van de Krim door Rusland is heropend.

Beloega's kunnen tot 300 meter diep duiken

Het Russische ministerie van Defensie maakte in 2016 een document openbaar waarin stond dat Rusland vijf dolfijnen had aangeschaft voor een trainingsprogramma. Het is niet bekend welke taken de Russen de dolfijnen wilden leren.

Beloega's zijn wit en leven tussen de ijsschotsen in de Noordelijke IJszee. De dolfijnen kunnen tot 300 meter diep duiken en moeten dan naar boven om adem te halen. De dieren kunnen allerlei soorten geluiden maken, variërend van een laag gebrom tot een hoog gefluit.