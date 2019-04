In een dierentuin in de Amerikaanse stad Miami is een zeldzame neushoorn geboren. Het zou volgens de dierentuin gaan om de eerste succesvolle geboorte van de soort na kunstmatige inseminatie.

De neushoorn, waarvan het geslacht nog onbekend is, werd dinsdagmiddag lokale tijd geboren. Het is het eerste jong van de zevenjarige Indiase neushoorn Akuti. Zowel de moeder als het jong lijken het goed te maken.

De moeder en de achttienjarige vader, Suru, zijn geboren in een safaripark in de Amerikaanse staat Californië. Suru kwam in 2003 naar de dierentuin in Miami en Akuti arriveerde in 2016.

Na meerdere keren van geslachtsgemeenschap was het Akuti niet gelukt om op natuurlijke wijze zwanger te worden. Daarna is een team van experts het proces van kunstmatige inseminatie gestart in januari 2018.

"Deze zeer zeldzame geboorte is niet alleen belangrijk voor Zoo Miami, maar ook van ongelooflijk belang voor de internationale inspanningen om een gezonde populatie van deze soort wereldwijd in stand te houden", aldus de dierentuin.

Er zouden wereldwijd nog ongeveer 3500 Indiase neushoorns leven. De draagtijd van de Indiase neushoorn ligt tussen de vijftien en zestien maanden en een moeder krijgt slechts om de twee tot drie jaar een kalf.