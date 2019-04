De ontsnapte wilde savannah-kat die twee weken geleden uit een woning in Haarlem is ontsnapt, is in de nacht van dinsdag op woensdag gevangen.

De Dierenambulance Noord-Holland Zuid meldt dat er dinsdagnacht een melding over het dier was binnengekomen.

Het dier was die nacht een woning ingelopen. De bewoner had de kat van het nieuws herkend en belde vervolgens de dierenambulance.

De savannah-kat, die luistert naar de naam Whalhallah, is inmiddels herenigd met zijn eigenaar. Het dier is niet gewond geraakt tijdens de twee weken in de buitenlucht.

De katachtige hield zich de eerste dagen na zijn ontsnapping op bij een volkstuinencomplex in Haarlem. Medewerkers van de dierenambulance probeerden het dier tevergeefs met vangkooien te vangen.

Kruising van gedomesticeerde kat en serval

De ontsnapte kat is een kruising tussen een gedomesticeerde kat en een serval. De savannah-kat eet voornamelijk rauw vlees. Hij kon zich mogelijk agressief gedragen richting mensen.

Een serval leeft normaal gesproken op de Afrikaanse savanne. Ze zijn een stuk groter dan normale huiskatten en maken bij agressie grommende en blaffende geluiden. Een serval heeft een spitse kop, gestreepte poten en zwarte stippen op zijn rug.