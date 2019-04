In de Amerikaanse staat Californië is een vrouw gearresteerd die ervan verdacht wordt zeven jonge pups in een zak in een vuilnisbak te hebben gegooid. De politie had beelden vrijgegeven om de vrouw op te sporen.

De dieren werden door een voorbijganger gevonden. Inmiddels worden de jonge honden verzorgd door de lokale dierenbescherming Riverside County Animal Control. Volgens die organisatie maken de jonge pups het goed.

Het is nog niet duidelijk waarom de vrouw de dieren dumpte. De vrouw zal worden vervolgd voor dierenmishandeling.