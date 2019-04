Een verdwaalde ijsbeer is op ongeveer 700 kilometer afstand van zijn habitat in Rusland beland. Bewoners van een dorp op het schiereiland Kamtsjatka zagen het dier zoeken naar voedsel.

De inwoners hebben het dier inmiddels vis gevoerd, melden meerdere Russische media.

Later deze week wordt een reddingsactie ondernomen, vertellen de lokale autoriteiten aan persbureau AP. Het plan is om het dier te verdoven en met een helikopter te vervoeren.

Het is niet bekend hoe het dier precies op het schiereiland is beland. Volgens Greenpeace komt het mogelijk doordat de ijsbeer op zoek was naar voedsel en dit vanwege klimaatverandering schaars was in zijn eigen habitat.

Ook de toestand van het dier is niet bekend.