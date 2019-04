Zuid-Afrikaanse agenten hebben zaterdag 167 hoorns van neushoorns aangetroffen in een auto en twee verdachten gearresteerd, meldt de politie zondag.

De hoorns waren vermoedelijk bestemd voor de Zuid-Aziatische markt en werden ontdekt na een tip. Volgens een woordvoerder van de politie gaat om "een van de grootste vangsten ooit".

Hoeveel de hoorns waard zijn, is niet bekendgemaakt. Gemiddeld levert hoorn in Azië ruim 53.000 euro per kilogram op.

De verdachten van 57 en 61 jaar oud zullen naar verwachting maandag voor de rechter verschijnen.

In afgelopen 10 jaar meer dan 7.100 neushoorns gedood in Zuid-Afrika

De enorme vraag naar de hoorns wordt vooral aangewakkerd door consumenten uit China en Vietnam. In deze landen wordt het product in de traditionele geneeskunde als wonderingrediënt gebruikt, omdat het een genezende werking zou hebben.

Er is een internationale ban op de handel in de hoorns van de zoogdieren. Momenteel leven er wereldwijd minder dan 29.000 neushoorns, waarvan 80 procent in Zuid-Afrika leeft. In de afgelopen tien jaar zijn er meer dan 7.100 dieren gedood in het land.