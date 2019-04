De provincie Limburg gaat toch geen wasberen massaal afschieten. Gedeputeerde Hubert Mackus (CDA), die daarover kan beslissen, zei vrijdag dat de wasberen toch kunnen worden opgevangen. Eerder liet hij weten dit niet mogelijk te achten, maar vrijdag kwam hij daarop terug.

Afschieten zal alleen bij hoge uitzondering gebeuren, zei Mackus. "Opvang was aanvankelijk te duur. We hebben nu opvangmogelijkheden gevonden die veel goedkoper zijn."

De naar schatting vijftig tot honderd "Limburgse" wasberen kunnen daardoor worden geplaatst in opvangplekken in Limburg en de rest van Nederland.

De wasbeer komt van nature niet voor in Nederland en dat verplicht de provincie tot het aanpakken van deze soort. "Als we nu niets doen, krijg je ze nooit meer weg", zei Mackus. "Bij gebrek aan opvang hadden we aanvankelijk geen andere keuze dan afschieten. Nu is die opvang er wel."

Mackus maakte het nieuwe beleid vrijdag bekend tijdens een vergadering van een statencommissie. Bij die gelegenheid bood Stichting AAP ruim 27.000 handtekeningen aan tegen het afschieten van wasberen. Met name de Partij voor de Dieren maakte zich de afgelopen weken sterk voor de opvang van wasberen. De partij noemde het afschieten van wasberen wreed, duur en ineffectief.

"Dit is een enorme stap vooruit en daar zijn wij blij mee. Het enige risico blijft dat de provincie nog steeds overweegt om dieren af te schieten in gebieden waar ze moeilijk te vangen zijn”, aldus David van Gennep, directeur van Stichting AAP in een reactie.

Wasberen komen vanuit Duitsland

Wasberen komen Limburg met name vanuit Duitsland binnen. De populatie groeit fors. Eind 2017 was er een eerste melding van een wasbeer met jongen. Toen nog een unicum. Vorig jaar groeide de populatie al tot zo'n honderd dieren, met name in Zuid-Limburg rond Maastricht en Sittard.

Wasberen komen uit Noord- en Zuid-Amerika en horen niet in Europa thuis. De wasbeer kwam in 2016 terecht op de zogenoemde Unielijst van de EU. Op deze lijst staan alle planten- en dierensoorten waarvan verspreiding op het Europese vasteland ongewenst is. Eerder vond de provincie Limburg dat op grond van de EU-richtlijn "uitroeiingsmaatregelen" moesten worden genomen in Limburg. Nu is dat plan dus van de baan.