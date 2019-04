Een nevelpanter in Ouwehands Dierenpark is bevallen van twee welpjes. Dit is het tweede nest in korte tijd voor de dierentuin in Rhenen. Eind februari beviel een ander vrouwtje van drie jongen.

"Het is uniek binnen Europa dat er zoveel jongen worden geboren in één dierentuin", zegt Ouwehands Dierenpark. De populatie nevelpanters bestond hier bestond begin dit jaar nog enkel uit twee vrouwen en één man.

Voor beide vrouwtjes is het moederschap nieuw, wat voor de verzorgers reden is om ze extra goed te monitoren. Het gaat goed met het eerste nestje van twee vrouwtjes en één mannetje. Ze zijn vrijdag door de dierenarts ontwormd, gewogen en gechipt.

De twee jongste welpjes verblijven met hun moeder in het binnenverblijf in een werpkist. Ook met deze nevelpanters gaat het momenteel goed, aldus Ouwehands Dierenpark. Het geslacht is nog niet bekend.

Ouwehands Dierenpark doet mee aan een fokprogramma onder Europese dierentuinen. De geboorte van vijf nevelpanters levert een "mooie bijdrage" aan de instandhouding van deze kwetsbare diersoort, aldus het park.

Nevelpanters leven van nature in de bossen van Zuidoost-Azië, waar de populatie in de afgelopen twintig jaar is afgenomen met circa 30 procent.