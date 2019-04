De wilde savannah-kat die vrijdag uit een woning in Haarlem is ontsnapt, is nog niet gevangen. Het dier, dat zich momenteel ophoudt bij een volkstuinencomplex, heeft dinsdag een konijn gevangen.

Volgens de Regionale Dierenambulance houdt de wilde kat zich op in volkstuinencomplex Poelbroektuin in Haarlem. Medewerkers hebben maandag al vangkooien geplaatst in de hoop het dier te vangen. De kooien waren dinsdagochtend nog leeg.

De katachtige, die luistert naar de naam Whalhallah, gedraagt zich mogelijk agressief richting mensen. De savannah-kat eet voornamelijk rauw vlees. Het gaat om een kruising tussen een gedomesticeerde kat en een serval.

Een serval leeft normaal gesproken op de Afrikaanse savanne. Ze zijn een stuk groter dan normale huiskatten en maken bij agressie grommende en blaffende geluiden. Een serval heeft een spitse kop, gestreepte poten en zwarte stippen op zijn rug.