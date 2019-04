De wilde savannah-kat die vrijdag in Haarlem ontsnapt is, is teruggevonden in een volkstuin in de stad. De Regionale Dierenambulance gaat twee vangkooien plaatsen om het dier te vangen.

Volgens een medewerker was het dier zondag ook al gezien in de volkstuin, waar hij "in het zonnetje lag te genieten van de lente".

De katachtige, die naar de naam Whalhallah luistert, is mogelijk agressief richting mensen. Het gaat om een kruising tussen een gedomesticeerde kat en een Serval.

De savannah eet voornamelijk rauw vlees en leeft normaal gesproken op de Afrikaanse savanne. Ze zijn een flink stuk groter dan normale huiskatten en maken bij agressie grommende en blaffende geluiden. De serval heeft een spitse kop, gestreepte poten en zwarte stippen op zijn rug.

In 2017 werd het houden van een zo'n katachtige als huisdier in Nederland verboden, omdat de dieren te wild zijn. Eigenaren die voor die tijd al een serval in huis hadden, mogen het dier houden tot het overlijdt.