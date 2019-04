Huiskatten kunnen hun naam herkennen in een reeks door een mens uitgesproken woorden, blijkt donderdag uit onderzoek naar relaties tussen mensen en katten van de Sophia Universiteit in Japan.

Volgens de wetenschappers hadden eerdere studies al aangetoond dat dieren als honden, dolfijnen en papegaaien hun naam in een reeks woorden kunnen herkennen, maar was het onduidelijk of katten dat ook konden. Nu lijkt daar wetenschappelijk bewijs voor te zijn gevonden.

Atusko Saiko was één van de bij het onderzoek betrokken wetenschappers. Hij zegt tegen The Guardian niet verbaasd te zijn over de uitkomst van het onderzoek. "Veel kattenbezitters weten dat katten hun eigen naam begrijpen. Maar tot nu toe ontbrak wetenschappelijk bewijs."

'Geen bewijs dat katten beseffen dat het om hun naam gaat'

In het onderzoek sprak iemand vier willekeurige woorden uit, gevolgd door de naam van de kat. Alle woorden werden op dezelfde toonhoogte uitgesproken. Tegelijkertijd werden de bewegingen van het dier met een camera opgenomen.

In de eerste test werd de stem van de eigenaar van de kat gebruikt en in de tweede test de stem van een vreemdeling. In beide gevallen bleken de katten door te hebben dat hun namen werden genoemd.

Volgens de onderzoekers is er geen bewijs dat katten ook beseffen dat het om hun naam gaat. Waarschijnlijk associëren de dieren het horen van hun naam met een beloning of een straf.