Acht schapen zijn eind februari in de Overijsselse plaatsen Holten en Lemelerveld doodgebeten door een wolf, blijkt woensdag uit cijfers van BIJ12. Deze organisatie handelt per provincie de schade af die hierdoor ontstaat.

Vier schapen werden op 20 februari in Holten doodgebeten en twee dagen erna kostte een aanval van een wolf aan vier schapen het leven.

BIJ12 heeft voor de doodgebeten schapen in Holten bijna 700 euro uitgekeerd.

Wageningen Environmental Research meldde eind februari dat op dat moment drie wolven in Nederland leefden. Twee daarvan zijn vrouwtjes en die leefden op de Veluwe. Eén onder de A1 en één boven de A1.

Ook mannetjeswolf ontdekt

In het gebied boven de A1 werd ook een mannetjeswolf ontdekt. Maar er wordt pas van vestiging van een wolf gesproken als het dier zes maanden in een gebied leeft. Daarom kan nog niet van officiële vestiging van het mannetje gesproken worden.

Het vrouwtje in dat gebied is wel officieel gevestigd. Het is de enige wolf die zich op dit moment officieel in Nederland gevestigd heeft.

Eind vorig jaar liep er ook een wolf in Overijssel rond. Het dier beet in december bij De Lutte nog een schaap dood, maar in december vertrok het beest naar het Duitse Walle. De Lutte is zo'n 200 kilometer verwijderd van Walle.

Het is nog onduidelijk welke wolf de schapen in Holten en Lemelerveld heeft doodgebeten.