De papegaaiduiker die vrijdag is ontdekt in een vijver in Dordrecht, is gestorven. De opvang waar de vogel werd heen gebracht, Vogelklas Karel Schot, meldt dinsdag dat een parasitaire infectie het dier fataal is geworden.

Het is niet bekend of het dier een mannetje of een vrouwtje was. Toen het dier werd binnengebracht, was al duidelijk dat het verzwakt en vermagerd was.

Het is tevens niet bekend hoe dit exemplaar in Dordrecht verzeild is geraakt. "Hij heeft waarschijnlijk een verkeerde keus gemaakt", zei een woordvoerder van de opvang tegen NU.nl. Het dier bracht tientallen vogelaars op de been.

Het is bijzonder wanneer papegaaiduikers in Nederland terechtkomen. Twee jaar geleden gebeurde dat ook; toen werd een dier ernstig verzwakt aangetroffen op het strand bij Egmond. Na een aantal maanden verzorging bij Ecomare werd de vogel weer uitgezet.

Papegaaiduikers, die bekendstaan om hun clownachtige kop, broeden langs de kusten van Noord-Frankrijk, de Scandinavische landen, IJsland en Groot-Brittannië.