Een medewerker van de gemeente Langedijk is maandagmiddag mishandeld op begraafplaats De Oostervaart. Drie jongens vielen de man aan na een opmerking over hun loslopende, baldadige hond.

Een woordvoerder van Langedijk heeft een bericht hierover van NH Nieuws bevestigd.

De drie tieners liepen samen met een meisje en hun hond over het kerkhof. De viervoeter was niet aangelijnd, wat wel verplicht is. Bovendien krabde het dier, een bruin-witte bull terriër, aan een van de bomen en gedroeg hij zich baldadig.

Toen de ambtenaar het viertal op de aanwezigheid van de hond aansprak, werd de overheidsfunctionaris door drie jongens geslagen. Het is niet bekend wat voor verwondingen de gemeentewerker heeft opgelopen bij de mishandeling.

De politie Noord-Holland bevestigt dat er aangifte is gedaan van het voorval. Getuigen van het incident worden verzocht zich te melden.

NH Nieuws schrijft dat het gaat om jongens tussen de zestien en twintig jaar oud. Twee van de jongens zijn blank en hebben een smal postuur. De derde jongen was licht getint en tevens smal gebouwd. Hij droeg een sikje en donkere kleding. Het meisje had ongeveer dezelfde leeftijd als de jongens en had zwart haar.