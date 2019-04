Boeren die de komende maanden hun velden gaan maaien, moeten opletten voor reekalfjes die in het hoge gras verscholen liggen. Vereniging Het Reewild waarschuwt daar dinsdag voor.

Reeën krijgen hun jongen in de maanden mei en juni en die reekalfjes verschuilen zich dan in het hoge gras. Als gevaar dreigt, bijvoorbeeld door een naderende maaimachine, blijven de kalfjes instinctief stil in het gras liggen. Volgens vereniging Het Reewild leidt dat elk jaar tot honderden slachtoffers onder de reekalfjes.

Om ervoor te zorgen dat de jonge reeën zich niet in het gras verstoppen, kunnen boeren de avond voor het maaien plastic zakken langs het veld hangen. Door het knisperende geluid in de wind en de reflecties van het licht in de zakken voelt het veld voor de ree niet meer vertrouwd aan, waardoor ze op zoek gaat naar een andere plek om te schuilen.

Ook oranje lampen, die bij wegwerkzaamheden worden gebruikt, kunnen helpen om reeën tijdelijk weg te jagen van een perceel.

Drones kunnen helpen om reekalfjes te ontdekken

Het Reewild meldt dat op steeds meer locaties drones met een warmtebeeldcamera worden gebruikt. Daardoor kan in een uur tijd 10 hectare worden afgespeurd.

Als boeren in hun veld een reekalfje vinden, kunnen ze dat optillen en aan de zijkant van een veld leggen. De ree kijkt vaak van een afstand naar waar haar jong is en zal het opzoeken als de kust veilig is.

Wel moet dat optillen met plastic handschoenen, lange mouwen en flink wat gras gebeuren, omdat de moeder van het reekalf het dier anders verstoot vanwege de geur van mensen.