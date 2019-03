Midden in een woonwijk in Dordrecht is vrijdag een verdwaalde papegaaiduiker aangetroffen, melden twee boswachters. Het is zeer zeldzaam dat deze dieren in Nederland terechtkomen, laat staan in een vijver in de stad.

Op foto's die verspreid zijn op sociale media, overigens niet de foto bij dit artikel, is te zien dat er al een groep kijkers langs de waterkant staat.

Het is niet bekend wat de toestand van het dier is, op videobeelden lijkt hij vrij rustig rond te zwemmen in de vijver.

Twee jaar geleden werd ook een papegaaiduiker gevonden in Nederland. Dit dier lag erg mager en verzwakt op het strand bij Egmond en verbleef een tijd bij Ecomare om aan te sterken. Een aantal maanden later kon hij weer uitgezet worden.

Papegaaiduikers broeden langs de kusten van Noord-Frankrijk, de Scandinavische landen, IJsland en Groot-Brittannië. Het is niet bekend hoe dit exemplaar in Dordrecht verzeild is geraakt.