Natuurbeschermingsorganisaties vrezen een toename in de illegale handel van beschermde diersoorten. De Chinese traditionele geneeskunde, waar soms dierlijke producten aan worden toegevoegd, is een belangrijke pijler voor de Nieuwe Zijderoute.

Sinds de jaarwisseling hebben de Chinese autoriteiten in Hongkong een recordaantal beschermde diersoorten in beslag genomen. Een gedeelte van de vangst bestaat uit veertienduizend schubdieren en neushoornhoorns ter waarde van 1 miljoen dollar (zo'n 880.000 euro).

In de afgelopen vijf jaar is de traditionele Chinese medicijnenindustrie verantwoordelijk voor meer dan drie kwart van de illegale handel in beschermde diersoorten, claimt Natuurbehoudgroep ADM Capital in een recent rapport.

Hongkong is een van de grootste doorvoerpunten voor de handel in wilde dieren in Azië en het Chinese vasteland. De zwarte markt in de stad levert een grote variëteit aan producten zoals haaienvinnen, tijgeronderdelen en neushoornhoorns.

Vervolgens worden in Hongkong de traditionele medicijnen van het vasteland van China geïmporteerd, waar dierlijke producten worden toegevoegd en die weer aan andere landen wordt verkocht. "Er moet meer worden ingezet op preventie in het vasteland van China", zegt Elizabeth Quat, wetgever in Hongkong.

Uitbreiding Chinese traditionele geneeskunde

De Chinese Raad van State heeft een meerjarenplan uitgezet om de traditionele geneeskunde te promoten, waaronder het opzetten van ziekenhuizen, musea, medicinale dierentuinen en botanische tuinen.

De traditionele Chinese geneeskunde is goed voor ongeveer zestig miljard dollar per jaar en groeit jaarlijks met 11 procent, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De geneeskundige praktijken van China, die al meer dan 2.500 jaar oud zijn, worden in mei officieel erkend door de WHO.