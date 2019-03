De zeldzame zadelrob Arctic is teruggezet in zee. Het dier spoelde begin maart aan op het strand van de Zeeuwse plaats Burgh-Haamstede, zo heeft zeehondenopvang A Seal Stellendam woensdag laten weten.

De komst van de zeehond was zeer opmerkelijk, omdat deze dieren normaliter alleen maar op de Noordpool voorkomen. Het dier is ongeveer een jaar oud.

Het vrouwtje was ernstig verzwakt en uitgedroogd. Het was lange tijd zeer onzeker of de zadelrob het wel zou overleven. Daarom werd Arctic in eerste instantie zelfs in quarantaine geplaatst.

De laatste twee weken zat Arctic in het normale zeehondenverblijf en was ze ook voor het publiek te zien.

Het dier werd ver in open water teruggezet

Het team van A Seal heeft even overwogen Arctic terug te brengen naar de Noordpool, maar dit bleek logistiek niet haalbaar. Uiteindelijk werd beslist om de zadelrob via een helikopter ver vanuit de kust in open water in het noorden van de Noordzee vrij te laten.

De verwachting is dat zij snel haar weg terug richting het noordpoolgebied zal vinden, zo laat A Seal woensdag weten.