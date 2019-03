De wolven die zich in Nederland inmiddels weer op de Veluwe hebben gevestigd, zullen Nationaal Park De Hoge Veluwe links laten liggen. Dat hebben wolvendeskundigen tegen de provincie Gelderland gezegd.

Volgens de deskundigen mijden wolven het nationaal park omdat rondom de Hoge Veluwe hoge hekken staan. De enkele doorgangen voor wild die het park kent, zullen wolven niet opzoeken omdat er rondom het park genoeg bossen zijn waar ze op wild kunnen jagen.

De provincie Gelderland heeft dinsdag een kaart van het leefgebied van de wolf gepubliceerd. De kaart is gemaakt op basis van ervaringen met wolven in Duitsland.

Daarnaast hebben wetenschappers van Wageningen Environmental Research, een instituut van Wageningen University & Research, het gedrag van de wolf op de Veluwe bestudeerd.

Drie wolven leven in Nederland

In totaal leven er nu drie wolven op de Veluwe. De wolvin die op het noordelijke deel van de Veluwe leeft, heeft zich gevestigd. In datzelfde gebied loopt ook een mannetje rond, maar dat dier heeft zich nog niet gevestigd omdat het nog geen half jaar in hetzelfde gebied leeft. Wel bestaat de kans dat in mei jonge wolven worden geboren.

De derde wolf leeft in het zuidelijke deel van de Veluwe. Ook dat is een vrouwtje. Dat dier heeft zich ook nog niet officieel gevestigd, omdat het nog geen half jaar op de Veluwe is, maar de provincie Gelderland verwacht dat in mei wel bekend te kunnen maken.

Zorgen bij schapenhouders over wolf

De terugkeer van de wolf in Nederland leidt tot zorgen bij schapenhouders. Ze zijn bang dat hun vee slachtoffer wordt van het roofdier. Deskundigen van Wolven in Nederland zeggen echter dat wolven alleen op schapen jagen als ze door verschillende gebieden zwerven. Zodra ze zich in een natuurgebied vestigen, gaan ze grotendeels op wild jagen.

Om dezelfde reden als veehouders is Nationaal Park De Hoge Veluwe niet te spreken over de komst van de wolf. Het dier zou moeflons, een soort schaap, kunnen opeten. Op De Hoge Veluwe zijn moeflons van essentieel belang, zei de directeur van De Hoge Veluwe eerder tegen NU.nl.

"Een moeflon eet planten die koeien en paarden niet eten. Op het moment dat ik al mijn moeflons kwijt ben, zit ik met een groot probleem", zei Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst, directeur van Nationaal Park De Hoge Veluwe, in februari. "Dan lopen alle vlaktes vol met bossen, wat weer gevolgen heeft voor de insecten en reptielen die daar leven."

Het leefgebied van de wolf op de Veluwe. (Foto: Provincie Gelderland/Hugh Jansman)

'Al wolf gefotografeerd op Hoge Veluwe'

Volgens Van Voorst tot Voorst is er al een wolf gefotografeerd in het park. "Dat dier was ook meteen weer weg, maar ze kunnen dus wel naar binnen."

De parkdirecteur wil wolven zo nodig kunnen vangen of afschieten. Dat is nu streng verboden, want de wolf is een beschermd dier. Van Voorst tot Voorst is in Europa aan het lobbyen voor een ander wolvenbeleid, zegt hij.

De provincie gaat een wolvencommissie met dierenhouders en natuurbeheerders instellen. Die gaat nadenken over wolfwerende maatregelen en over een preventieplan.