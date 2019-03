Een Russische toerist is op Bali betrapt toen hij probeerde een orang-oetan met het vliegtuig naar huis te smokkelen. Ook werden twee gekko's en vijf hagedissen aangetroffen in de koffer. Alle dieren leven nog.

De Rus werd vrijdag betrapt toen hij de veiligheidsprocedure voor zijn vlucht doorliep, schrijft The Guardian. Douanemedewerkers hielden hem staande en troffen een tweejarige mannelijke orang-oetan aan in zijn koffer. Het dier lag te slapen in een rieten mand.

De douane vermoedt dat de Rus het dier allergiepillen heeft gevoed, waardoor de mensaap in een diepe slaap verkeerde. Er lagen ook dekens en flesvoeding in de koffer. "Hij leek goed voorbereid", zegt een douanebeambte. "Alsof hij een baby vervoerde."

Volgens de toerist had hij de dieren cadeau gekregen van een vriend. Deze andere Russische man zou de dieren voor omgerekend ruim 2.600 euro op een straatmarkt in Java hebben gekocht. De aangehouden Rus zei dat zijn vriend hem had overtuigd dat hij de dieren mee naar huis kon nemen als huisdier.

De man riskeert een celstraf van vijf jaar en een boete 6.000 euro voor smokkelen.

Plantagemedewerkers

Orang-oetans komen in het wild alleen voor op de Indonesische eilanden Sumatra en Borneo. De diersoort wordt ernstig bedreigd. Naar schatting leven er nog ruim 100.000 orang-oetans.

De aanleg van palmolieplantages verkleint het leefgebied van orang-oetans. Plantagemedewerkers vallen de dieren aan omdat ze door hen worden gezien als ongedierte en jagers proberen de dieren te vangen om door te verkopen als huisdieren.

Eerder deze maand bleek een zwaargewonde orang-oetan 74 kogels in haar lichaam te hebben. Het dier werd tijdens een reddingsactie van een plantage gehaald.