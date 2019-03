In Diergaarde Blijdorp is een ringstaartmaki geboren. Volgens het dierenpark was dat een verrassing, omdat er alleen vrouwtjes in het verblijf zitten.

De ringstaartmaki is volgens het dierenpark zwanger geworden in de Apenheul, vlak voordat ze naar Blijdorp verhuisde. Het geslacht van het jong is nog niet bekend.

De ringstaartmaki had al drie nakomelingen, die allemaal mee zijn verhuisd van de Apenheul naar Blijdorp.

Ringstaartmaki's zijn zogenoemde 'halfapen'. In het wild komen ze voor op het eiland Madagaskar, waar ze leven in de droge, tropische bossen. Omdat de maki's in het wild worden bedreigd, hebben Europese dierentuinen fokprogramma's ingesteld.