De uit Syrië geredde tijger Sultan is overleden. De verzorgers in roofdieropvang Felida in het Friese Nijeberkoop hebben het dier moeten laten inslapen.

Het dier is gestorven aan de gevolgen van nierfalen, melden de verzorgers woensdag op Facebook. Drie maanden eerder overleed ook zijn zus Sayeeda al.

De twee dieren woonden sinds oktober 2017 in Friesland. De internationale organisatie Four Paws, waar Felida onder valt, had een actie geïnitieerd om de dieren te redden uit de vernietigde dierentuin van Aleppo.

De dieren worstelden echter al sinds hun aankomst met gezondheidsproblemen die werden veroorzaakt doordat ze jarenlang niet goed te eten hadden gekregen.

Sultan overleed uiteindelijk aan gevolgen van nierfalen

De situatie van Sultan verslechterde de afgelopen weken snel, meldt de opvang op Facebook. Hij gaf veel over en had moeite met plassen. Het dier was niet meer te redden, constateerden dierenartsen. Daarom is de tijger eerder deze week ingeslapen.

"Zonder zicht op verbetering is het beëindigen van lijden het laatste deel van de zorg die we kunnen bieden aan geredde dieren", stelt Felida in een verklaring.