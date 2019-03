Een Caribische zeekoe is in de nacht van maandag op dinsdag geboren in Burgers' Zoo. Het Arnhemse dierenpark meldt dat het jong op het oog kerngezond is.

Het is nog niet zeker wat voor geslacht de zeekoe heeft, maar de verzorgers denken dat het om een mannetje gaat. Het is het eerste jong van een 5,5 jaar oude vrouwtje.

Vanwege haar leeftijd is de komende periode "nog wel even spannend" voor de verzorgers en biologen. Burgers' Zoo vergeleek het vrouwtje eerder met een aanstaande tienermoeder, omdat vrouwelijke zeekoeien met vijf jaar geslachtsrijp zijn.

Het park maakte in januari bekend dat de geboorte er aan zat te komen, maar kon destijds geen details geven over de uitgerekende datum. Dit komt doordat Caribische zeekoeien een draagtijd hebben van twaalf tot veertien maanden.

Daarnaast is het volgens Burgers' Zoo lastig om een echo te maken van een honderden kilo's wegende zoogdier dat onder water leeft. Ook wilden de verzorgers het drachtige vrouwtje niet onnodig stress bezorgen.

Het kersverse gezin, dat verder uit een zeventienjarig mannetje bestaat, leeft in de Mangrove. Dit is een groot overdekt ecosysteem. Burgers' Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven. De laatste geboortes vonden hier plaats in 1993 en 1995.