Bull- en staffordachtige honden zijn vaker betrokken bij bijtincidenten, blijkt uit een studie in opdracht van de Hondenbescherming. De organisatie noemt dit 'hoogrisicohonden', honden die van oorsprong zijn gebruikt om te vechten.

Universiteit Utrecht en Bureau Beke maakten een analyse van vierhonderd politierapporten van bijtincidenten uit 2016 en 2017. Bull- en staffordachtige honden en kruisingen daarvan zijn vaker betrokken bij bijtincidenten met andere honden en happen ook vaker naar mensen. Herdershonden doden weer vaker andere dieren, zoals schapen en katten.

De agressie van bull- en staffordachtige honden naar soortgenoten toe is mogelijk te verklaren doordat deze dieren van oorsprong zijn gebruikt voor hondengevechten. Dit soort gevechten komen volgens het rapport nog steeds voor, ondanks dat deze verboden zijn in Nederland.

Mensen die hun hond laten vechten, hebben vaak te maken met andere criminaliteit, zoals drugscriminaliteit. Jongens tussen de veertien en vijfentwintig zijn vaker betrokken bij hondengevechten. De hond zien zij vaak als statusverhogend.

Hondenbescherming wil doelgerichte voorlichting geven

De Hondenbescherming hoopt met de resultaten van het onderzoek doelgerichte voorlichting te geven aan hondenbezitters met een hoogrisicohond. "Houders van dit soort honden moeten bewust zijn van de erfelijke basis die in hun hond zit", aldus de woordvoerder.

"Er zou meer educatie voor jongeren moeten zijn en een verplichte cursus voordat men aan een hond begint is hard nodig", zegt de woordvoerder van de Hondenbescherming. "We willen jongeren bereiken voordat ze een hond aanschaffen of een beeld ontwikkelen dat een hond een instrument is, in plaats van een dier met gevoel en een eigen leven."

De Hondenbescherming ontwikkelt een educatief pakket voor en met jongeren. Behalve preventie zet de organisatie zich in voor vroegtijdige aanpak. Bij de gemeente Rotterdam is er bijvoorbeeld een meldpunt voor agressieve honden of eigenaren die gevaarlijk met hun hond omgaan.