Een zwaargewonde orang-oetan in Indonesië blijkt 74 kogels in haar lichaam te hebben. Het vrouwtje en haar jong werden zondag tijdens een reddingsactie van een palmolieplantage gehaald. Het jong overleed onderweg naar het opvangcentrum.

De toestand van de moeder is kritiek, meldt stichting Jakarta Animal Aid Network (JAAN) woensdag. Naar schatting beviel ze een maand geleden van haar jong. Beiden werden ondervoed op de plantage aangetroffen.

Her vrouwtje was met scherpe voorwerpen verwond. Daarnaast waren haar armen en benen op meerdere plekken gebroken. Ook is de orang-oetan bijna volledig blind geworden door beschadigingen aan haar ogen.

Het dier begeeft zich momenteel in het opvangcentrum Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP) op Noord-Sumatra. Ze leefde met haar jong in het uiterste noorden van het eiland, in de provincie Atjeh.

Het vrouwtje heeft van de SOCP-medewerkers de naam Hope gekregen.

Kogels in het lichaam van de orang-oetan. (Foto: SOCP)

Leefgebied onder druk door palmolie-industrie

Het Indonesische leefgebied van orang-oetans is zwaar onder druk komen te staan door de aanleg van palmolieplantages. De plantaardige olie wordt gebruikt voor producten als koekjes, margarine en tandpasta.

Milieuorganisatie Greenpeace publiceerde in september 2018 een onderzoek over het Indonesische regenwoud. Daaruit blijkt dat sinds 2015 zo'n 260.000 voetbalvelden aan regenwoud zijn verwoest.

"Orang-oetans zijn territoriaal en kunnen dus niet zomaar naar een ander stuk bos verhuizen, want dan worden ze verjaagd door andere orang-oetans", zegt stichting JAAN. "Omdat ze de jonge bladeren van de oliepalmen opeten, worden ze gezien als plaagdieren."

De Indonesische autoriteiten hebben kort na het verschijnen van het Greenpeace-rapport en vanwege kritiek van andere milieuorganisaties de aanleg van nieuwe palmolieplantages voor een periode van drie jaar verboden.