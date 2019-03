In Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn in de afgelopen periode dieren geboren die op de Rode Lijst met beschermde diersoorten van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) staan. Het gaat om een orang-oetan en drie nevelpanterwelpjes, meldt het park dinsdag.

Orang-oetan Tjintha heeft haar jong na meer dan acht maanden draagtijd vroeg in de ochtend gekregen. Moeder en kind verblijven gescheiden van de rest van de groep in het binnenverblijf.

Ouwehands Dierenpark doet mee aan het Europese Endangered Species Programme (EEP). Met dit fokprogramma worden diersoorten in dierentuinen in stand gehouden. Op het moment zijn er acht orang-oetans in het dierenpark.

De mensapen zijn een bedreigde diersoort. Het leefgebied van de orang-oetans wordt aangetast als gevolg van de palmolieteelt. Bovendien worden ze nog steeds gevangen en als huisdier gehouden.

De nevelpanterdrieling verkeert in goede gezondheid

Een nevelpantervrouwtje heeft op donderdag 28 februari jongen gekregen. De moeder en de drie welpjes zijn in goede gezondheid en worden in het binnenverblijf met camera's nauwlettend in de gaten gehouden door de verzorgers, omdat het haar eerste nest is.

Het dierenpark had al drie volwassen nevelpanters, twee vrouwtjes en een mannetje. De drie welpjes zijn een "welkome aanvulling voor het park". Zij staan op de IUCN Rode Lijst aangemerkt als "kwetsbaar", maar het dierenpark is van mening dat de categorie "bedreigd" beter zou passen.

De nevelpanter komt normaal gesproken voor in Zuidoost-Azië maar wordt ook weleens in de Himalaya gezien. In de afgelopen twintig jaar is het aantal nevelpanters met 30 procent afgenomen. Dit komt door het verlies van leefgebied door ontbossing en de commerciële stroperij. De vacht, het vlees en de botten worden verhandeld voor een flink geldbedrag.

Een nevelpantervrouwtje met haar drie welpjes. (Foto: Oudehands Dierenpark)

Twee in beslag genomen aapjes overgedragen aan Apenheul

Exotische dieren worden vaker als huisdier gehouden. Stichting AAP komt regelmatig in aanraking met problemen die het resultaat zijn van de handel. Zo werden eind 2017 bij particulieren bijvoorbeeld twee dwergmeerkatten (talapoins) door de Spaanse autoriteiten in beslag genomen en overgedragen aan de stichting.

De Apenheul in Apeldoorn heeft de twee mannelijke talapoins van Stichting AAP gekregen. Het is voor het eerst dat deze apensoort in een Nederlandse dierentuin te zien is. Het park krijgt binnenkort twee vrouwelijke talapoins van andere dierentuinen. De Apenheul hoopt zo een nieuwe groep te creëren.