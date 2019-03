De zadelrob die vorige week werd aangetroffen in de Zeeuwse plaats Burgh-Haamstede herstelt goed, meldt zeehondenopvang A Seal vrijdag. De toestand van het dier, dat doorgaans alleen in het noordpoolgebied voorkomt, was zorgelijk.

Het vrouwtje, dat ongeveer een jaar oud is en de naam Arctic heeft gekregen, was erg verzwakt en uitgedroogd.

A Seal-dierenarts Machteld Geut kon vorige week nog niet vertellen of de zadelrob het zou overleven. Inmiddels heeft ze goede hoop dat de zeehond terug kan keren naar het noordpoolgebied.

De zadelrob is alert en eet weer visjes. Arctic moet volgens Geut de komende tijd nog wel rust houden en aansterken. Over de duur van de herstelperiode kan de dierenarts op dit moment niets vertellen.

Gezien de verbeterde omstandigheden is de zadelrob nu wel te zien voor bezoekers van het opvangcentrum in het Zuid-Hollandse Stellendam.

Zadelrob heeft geen besmettelijke aandoeningen

Hoewel uit diagnostiek onderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat Arctic geen besmettelijke aandoeningen heeft, blijft ze in quarantaine. Dit is vanwege het herstel.

De zadelrob is een zeehondensoort die doorgaans alleen in het noordpoolgebied voorkomt. Ze kunnen een risico voor de gezondheid van de zeehondenpopulatie in Nederland vormen, omdat ze te maken hebben met andere virussen.

Een zeer besmettelijk zeehondenvirus dat in het arctisch gebied voorkomt, leidde in 1988 en 2002 tot de dood van 50 procent van de Nederlandse zeehondenpopulatie.