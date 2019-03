Een kat is vanuit Oostenrijk met een vrachtwagen naar Nederland gelift. Het dier werd pas maandag in Aalsmeer ontdekt, meldt dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland.

Volgens het ambulancepersoneel is de kat in de Oostenrijkse plaats St. Georgen in de vrachtwagen gesprongen. In Aalsmeer verliet de kat het voertuig weer.

Op dit moment is nog onduidelijk wie het baasje van de zwarte kat met witte vlekken is. Er is gekeken of het dier gechipt was, maar dat bleek niet het geval.

Op Facebook vraagt de dierenambulance hulp om het dier weer in Oostenrijk te krijgen. Ook vraagt het personeel zich af waar ze de kat kunnen registreren als vermist.