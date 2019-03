Een 2 meter lange maanvis is aangespoeld op een strand in Californië. Het is de eerste keer dat deze specifieke soort is gezien bij de kust van de Verenigde Staten, meldt het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws maandag.

Personeel van het Coal Oil Point reservaat in Californië plaatste de foto van de paar honderd kilo wegende vis op sociale media. In de eerste instantie dachten zij dat het een gewone maanvis (Mola mola) was, die vaak voorkomt in de Amerikaanse zeeën.

Het blijkt te gaan om de zogenoemde Hoodwinker sunfish (Mola tecta), een zeldzame soort die in 2014 in Nieuw-Zeeland voor het eerst werd ontdekt door de Deense Marianne Nyegaard. Het was toen voor het eerst in 130 jaar dat er een nieuwe maanvissoort werd ontdekt.

De Hoodwinkler sunfish is de grootste van de maanvissen en kan tot 3 meter lang worden. De vis werd eerder alleen in Nieuw-Zeeland, Australië, Chili en Zuid-Afrika gezien. Nu spoelde hij aan op een strand aan de andere kant van de wereld.

'Het is de ongewoonste vis'

De wetenschappers die de vis in Santa Barbara hebben gevonden, zijn verbaasd over de vondst. "Het is de ongewoonste vis die je ooit hebt gezien", zegt een hoofddocent van de universiteit van Santa Barbara tegen CNN News. "Hij heeft geen staart en al zijn tanden zijn samengesmolten. Hij heeft dus geen tanden en een grote ronde opening als mond."

Nyegaard spendeerde jaren aan onderzoek voordat ze de vis een naam en locatie gaf. Het dier werd geregistreerd in Australië, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en Chili, maar uit tekeningen en documenten blijkt dat de maanvis in 1890 ook eens in Nederland is gezien, zegt Nyegaard tegen CNN News.